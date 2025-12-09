ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಧುರಂಧರ್ ಯುನಿವರ್ಸ್‌ನ ಕರಾಳ ಲೋಕ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ: ಬಂಗಾಳ BJP

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:32 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video|‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗೂಢಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್
Video|‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗೂಢಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bollywood | ‘ಧುರಂಧರ್’ಗೆ ಹನುಮ್ಯಾನ್‌ಕೈಂಡ್‌ ಇಂಧನ
Bollywood | ‘ಧುರಂಧರ್’ಗೆ ಹನುಮ್ಯಾನ್‌ಕೈಂಡ್‌ ಇಂಧನ
West BengalRanveer SinghTMC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT