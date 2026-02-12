ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ: ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕನ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ಮಧುರೈ:</strong> ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಆರ್.ಎಸ್. ರಾಜಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಅವಲಂಬನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಳಿದಿದೆ. ‘ಅವರು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಹೋಗಲಿ’ ಎಂದು ಬುಧವಾರದಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಸಚಿವ ರಾಜಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅದ್ಯಾಗ್ಯೂ, ಮೈತ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಳಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕುನ್ನಕುಡಿಗೆ ಅನ್ನಕಾವಡಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಕಾಣಿಕೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು’ ಎಂದು ರಾಜಕನ್ನಪ್ಪನ್ ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>