ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹವಾಲ ಮೂಲಕ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ : ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:11 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EDHawala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT