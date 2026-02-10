<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯವು ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೇಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ 4ನೇ ಸುತ್ತು ಗೋವಾದ ಮನೋಹರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೆಂದರೆ 2.064 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಎಫ್ಐಎ (FIA) ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 12 ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲಿತ, ಏಕರೂಪದ ಲಿಜಿಯರ್ (Ligier) JS F422 ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೋಚಕವಾದ 'ವೀಲ್-ಟು-ವೀಲ್' ರೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ವರು ಚಾಲಕರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸರ್, ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ದಿವ್ಯ ನಂದನ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್):</strong> 2024ರ ಎಫ್4 ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಪೋಲ್ ಪೊಸಿಷನ್' ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಸವಾಲಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅಖಿಲ್ ಅಲಿಭಾಯ್ (ಚೆನ್ನೈ ಟರ್ಬೊ ರೈಡರ್ಸ್):</strong> ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ರುಹಾನ್ ಅಳ್ವ (ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು):</strong> ಐಆರ್ಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ರೇಸ್ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು 2024ರ ಎಫ್4 ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್-ಚಾಂಪಿಯನ್. </p><p><strong>ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಮಾ ಮೂರ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್):</strong> ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಜೆಮ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವುದು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು 'ಗೋವಾ ಏಸಸ್ ಜೆಎ ರೇಸಿಂಗ್' ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ 'ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಮನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 'ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್' ತಂಡದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್' ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ 'ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಸಂದೀಪ್ ಆನಂದ್ 'ಚೆನ್ನೈ ಟರ್ಬೊ ರೈಡರ್ಸ್' ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿ</strong></p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಲ್ಯಾಂಕಾಸ್ಟರ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್), ದಿವ್ಯ್ ನಂದನ್ (ಭಾರತೀಯ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಯಾನ್ (ಭಾರತೀಯ) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲಾ ಜಿಲ್ಕೋವಾ (ಚೆಕ್) ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈ ಟರ್ಬೊ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಕಿಲ್ ಅಲಿಬ್ಹಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್), ವಿಶ್ವಾಸ್ ರಾಜ್ (ಭಾರತೀಯ), ತಿಜಿಲ್ ರಾವ್ (ಭಾರತೀಯ) ಮತ್ತು ಲೌರಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ (ಸ್ಪಾನಿಷ್) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಯೂಂಗ್ (ಮಲೇಶಿಯನ್), ಇಶಾನ್ ಮದೇಶ್ (ಭಾರತೀಯ), ಶಹಾನ್ ಅಲಿ ಮೊಹ್ಸಿನ್ (ಭಾರತೀಯ) ಮತ್ತು ಕೈಟ್ಲಿನ್ ವುಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್) ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಚಾಲಕರು ಸಾಚೆಲ್ ರೋಟ್ಜೆ (ಫ್ರೆಂಚ್), ರುಹಾನ್ ಆಲ್ವಾ (ಭಾರತೀಯ), ಕೈಲ್ ಕುಮಾರನ್ (ಭಾರತೀಯ) ಮತ್ತು ಜೆಮ್ ಹೆಪ್ವರ್ಥ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್).</p><p>ಗೋವಾ ಏಸಸ್ ಜೆಎ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೌಲ್ ಹೈಮನ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್), ಆಕಾಶ್ ಗೌಡ (ಭಾರತೀಯ), ಚೇತನ್ ಸುರಿನೇನಿ (ಭಾರತೀಯ) ಮತ್ತು ಫಾಬಿಯೆನ್ನೆ ವೋಲ್ವೆಂಡ್ (ಲಿಚೆನ್ಸ್ಟೈನ್) ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್), ಸೊಹಿಲ್ ಶಾ (ಭಾರತೀಯ), ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (ಭಾರತೀಯ) ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಮಾ ಮೂರ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>