ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ 474 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನುಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:38 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Election Commission of Indiapolitical parties

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT