<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಛತರಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಐಎನ್ಎಲ್ಡಿ ಮುಖಂಡ ಅಭಯ್ ಚೌಟಾಲ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಮಂಜೂರು ಆಗುವವರೆಗೆ ಧನಕರ್ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೆಲಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>