5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಬಂಧನ: ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು?

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಆತನಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರು ಯಾರು? ಯಾಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ವಯಸ್ಸು ಅದು. </p><p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಐಸಿಇ (ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. </p><p>ತಂದೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, 5 ವರ್ಷದ ಲಿಯಾಮ್ ಕೊನೆಜೊ ರಾಮೋಸ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವೇ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p><p><strong>ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆಕ್ರೋಶ</strong></p><p>5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 'ಲಿಯಾಮ್ ರಾಮೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು, ಐಸಿಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ. ಈ ಘಟನೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಕೋಪ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಐಸಿಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ?</strong></p><p>ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಅಡ್ರಿಯನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೊನೇಹೋ ಆರಿಯಾಸ್ ಅವರು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಿಂದಲು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಆತ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲಕ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಐಸಿಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>