ಗೋವಾ | ಅಂಗಡಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ಪರ ಘೋಷಣೆ: 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಪಣಜಿ</strong>: ಗೋವಾದ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರ ಗೋವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಪೊರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಎಲ್ಇಡಿ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಎರಡೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>