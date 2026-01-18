ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆದು ಉಗುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: SGPC ಖಂಡನೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಮೃತಸರ: ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೃತಸರ: ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ
ಅಮೃತಸರ: ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ
AmritsarGolden Temple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT