ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಪತನ: ವರದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 9:12 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 9:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಎಫ್‌–35’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಎಫ್‌–35’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Russia Plane Crash | ರಷ್ಯಾದ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 49 ಮಂದಿ ಸಾವು
Russia Plane Crash | ರಷ್ಯಾದ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 49 ಮಂದಿ ಸಾವು
Indian ArmyaircraftArmy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT