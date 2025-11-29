ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ: ಭಾರತ ದಾಖಲೆ; ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ ಮೀರಿ ಸಾಧನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ರುಮ್ಕಿ ಮಜುಂದಾರ್‌ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡೆಲಾಯ್ಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
ಸದ್ಯ ಜಿಡಿಪಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ
ಅದಿತಿ ನಾಯರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಇಕ್ರಾ
GDPGDP growth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT