ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ: ಪೀಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತ–ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಯುರೋಪಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>