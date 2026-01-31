<p><strong>ಗೋವಾ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೈಕೂನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ 2026ರ 8ನೇ ಪಂದ್ಯ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.</p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೈಕೂನ್ಸ್ 161/5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಸರ್ ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಕ್ ಎರಡು ಆರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆದರೂ, ಟೈಕೂನ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.</p><p>ಬಳಿಕ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಧ್ಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ಗೇಲ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಆಟವಾಡಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿನ್ನಿ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ 63 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು.</p><p>161 ರನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಳಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೈಕೂನ್ಸ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವಾನ್ ಖಾನ್, ಪೀಟರ್ ಸಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ಪೆಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೆಹಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 41/3 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದರು.</p><p>ಆದರೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 163/7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು.</p>.<h3><strong>ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ</strong></h3>.<p>ದೆಹಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ</p>.<h3><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong></h3>.<p><strong>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೈಕೂನ್ಸ್ – 161/5 (20 ಓವರ್ಗಳು)</strong></p><p>* ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ – 63 (31)</p><p>* ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ – 40 (40)</p><p>* ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ – 1/11 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p><p>* ಶಹಬಾಜ್ ನದೀಮ್ – 1/12 (3 ಓವರ್ಗಳು)</p><p><strong>ದೆಹಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ – 163/7 (19.2 ಓವರ್ಗಳು)</strong></p><p>* ಶೆಲ್ಡನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ – 52 (29)</p><p>* ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ – 32 (31)</p><p>* ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ – 2/10 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p><p>* ಪೀಟರ್ ಸಿಡಲ್ – 2/25 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>