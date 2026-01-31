<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್</strong>: ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್ ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ 35ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹುವಾಂಗ್ ಯು–ಸುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ 22–20, 21–13ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಸೂಪರ್ 300 ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಅವರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವಿಕಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಡುಕೋಣೆ –ದ್ರಾವಿಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಉಮೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 63ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಗೋ ಜಿನ್ ವೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಿಂಧು</strong></p>.<p>ಭಾರತದ ಆಗ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಭಾರತದ ಆಸೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದದ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>