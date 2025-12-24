ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇಸ್ರೊ

ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಹೊತ್ತು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ 'ಬಾಹುಬಲಿ‘ ಎಲ್‌ವಿಎಂ3–ಎಂ6 ರಾಕೆಟ್
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:44 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:44 IST
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್‌ ಧವನ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಲ್‌ವಿಎಂ3–ಎಂ6 ರಾಕೆಟ್‌  ಬುಧವಾರ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌–2 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೊ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ
ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್‌ ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾನದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ
