ಜಿಂಬಾಂಬ್ವೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ: ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಫಿನಿಷರ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಿಂಬಾಂಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ.</p>.ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ 'ಇಬ್ಬನಿ' ಮ್ಯಾಜಿಕ್; ಡ್ಯೂ ತಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.<p>ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ತಂಡದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ರಿಂಕು ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ರಿಂಕು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>