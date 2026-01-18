ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದ 3ನೇ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರ ಕಲರವ: ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕಥಾಮೀಮಾಂಸೆ

ಬಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 1:05 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 1:05 IST
ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕುರಿತು ಲೇಖಕರಾದ ಅರುಣವ ಸಿನ್ಹಾ ರೀಟಾ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು
