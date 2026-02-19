ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ/ ಪ್ಯಾರಿಸ್</strong>: ಲೇಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಾನೂನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾ’ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ‘ಸಿಲಿಕಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ‘ನೇಚರ್’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ ‘ಮಲ್ಟಿಬೀಮ್ ಫೆಮ್ಟೊಸೆಕಂಡ್ ಲೇಸರ್’ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿನ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ.</p><p><strong>ಗಾಜಿನ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ವೋಕ್ಸೆಲ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಕೇತ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.</p><p>ಆ ಬಳಿಕ ಲೇಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ಗಾತ್ರದ ಗಾಜಿನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಲ್ಗಾರಿದಂ ಬಳಸಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಿ.ಡಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಫಲಕದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ 5 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ 4ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಶಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ವಿ.ವಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಫೆಂಗ್ ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಬೊ ವು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>