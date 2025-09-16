ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಪಿಡುಗನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:36 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Amit ShahDrugs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT