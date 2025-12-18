Syed Mushtaq Ali Trophy: ಇಶಾನ್‌ ಶತಕ; ಹರಿಯಾಣ ಮಣಿಸಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಪುಣೆ:</strong> ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡವು 69 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಿಶನ್ (101; 49 ಎ, 4x6, 6x10) ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಮಾರ್ (81; 38ಎ, 4x8, 6x5) ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 262 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹರಿಯಾಣ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ (27ಕ್ಕೆ3) ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (38ಕ್ಕೆ3) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 193 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್ (53; 22ಎ) ಹಾಗೂ ಸಮಂತ್ ಜಾಖಡ್ (38; 17ಎ) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಜಾರ್ಖಂಡ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 262(ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 101, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 81, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಔಟಾಗದೇ 40). ಹರಿಯಾಣ: 18.3 ಓವ್ಗಳಲ್ಲಿ 193 (ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್ 53, ಸಮಂತ್ ಜಾಖಡ್ 38; ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ 27ಕ್ಕೆ3, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 38ಕ್ಕೆ3).</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್.</strong></p>.<p><strong>ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ: ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>