ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್‌: 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಯಿಂಟ್' ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ನಗಾಲ್ ಮಿಂಚು!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ, ಟೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p><p>ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ AOS ಈಗಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಸಿ ಮೇವರಿಕ್ಸ್ ಕೈಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಧಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಕೌಂಟರ್-ಪಂಚರ್ ಆಗಿರುವ ನಗಾಲ್ ಎದುರು, 6 ಅಡಿ 5 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸರ್ವ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p><p>ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಟೈಬ್ರೇಕ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಟೈಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು 6-6 ಸಮವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, WTLನ ನಿರ್ಣಾಯಕ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಯಿಂಟ್' ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಯಿತು. ಆ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕವನ್ನು ನಗಾಲ್ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೆಟ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ AOS ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡವು 25-13 ಅಂಕಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೌಲಾ ಬಡೋಸಾ, ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ ವಿರುದ್ಧ 6-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. 2025 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಡೋಸಾ, ಸೀಸನ್ನ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೌಲಾ ಬಡೋಸಾ–ಗೇಲ್ ಮೊನ್ಫಿಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ, ಧಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್–ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 6-3 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ಫಿಲ್ಸ್–ನಗಾಲ್ ಜೋಡಿ, ಸುರೇಶ್–ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೊಸ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 6-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p><p>ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ತಾರೆಯರನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇವರಿಕ್ ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೊಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ಟೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ/ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗೆದ್ದ ಆಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.</p>