ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಮೋದಿ

<p><strong>ಮದುರಾಂತಕಂ</strong>: 'ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮಾಫಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಡಿಎಂಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಿರುಪರನ್ಕುಂಡ್ರಂ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಕುರಿತ ವಿವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು,'ಚುನಾವಣೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಮುರುಗನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮೋದಿ,'ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೊಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಅಂಗಪಕ್ಷಗಳಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಎಂಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುರುಗನ್ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>