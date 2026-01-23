<p><strong>ಭುವನೇಶ್ವರ</strong>: ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೂಫಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ನ (ಎಚ್ಐಎಲ್) ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಐಎಲ್ ಜಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತೂಫಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ (16ನೇ ಮತ್ತು 39ನೇ ನಿ.) ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ತೂಫಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಐಎಲ್ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು.</p>.<p>ತೂಫಾನ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಎಚ್ಐಎಲ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>