ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತೆ: ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: 17 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ, ಪೊಲೀಸರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್.ಎ. ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ 'ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್'ಗಳನ್ನು (ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನ) ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗುಲಿ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಸಾವಿಗೀಡಾದನು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. </p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ದಾದಾ ಭುಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ:</strong> ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಥೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ರೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>