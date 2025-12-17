ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IPL 2026 ರಾಹುಲ್, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸೇರಿ 9 ಕನ್ನಡಿಗರು; ಯಾರು, ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL Auction: ಮಯಂಕ್ ಸೇರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
IPL Auction: ಮಯಂಕ್ ಸೇರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL 2026: RCB ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
IPL 2026: RCB ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
IPL auctionKL RahulMayank AgarwalKarun NairDevdutt PadikkalIPL auction 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT