IPL Auction: ಮಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 16)ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು</strong></p><ul><li><p>ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ₹75 ಲಕ್ಷ </p></li><li><p>ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ₹ 30 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಾಟೀಲ್ ₹30 ಲಕ್ಷ </p></li><li><p>ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ ₹30 ಲಕ್ಷ </p></li><li><p>ಕೆ.ಸಿ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ₹30 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ₹30 ಲಕ್ಷ </p></li><li><p>ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಜಗದೀಶ ಸುಚಿತ್ ₹ 30 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ₹30 ಲಕ್ಷ </p></li><li><p>ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ ₹30 ಲಕ್ಷ</p></li></ul>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. </p>.IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಮುಂದಿನ ಆವೃತಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್.IPL Auction 2026: ಗ್ರೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು.<p>ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹75 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಯಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ .<p>ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕಳದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ಕೆ.ಎಲ್ ಶ್ರೀಜಿತ್, ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>