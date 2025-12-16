<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 16) ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 369 ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 77 ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು? ಯಾರಾಗಬಹುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮರೋನ್ ಗ್ರೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಗಸ್ ಆಟ್ಕಿನ್ಸನ್, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.IPL Auction 2026: ಗ್ರೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು.IPL Auction: ಮಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.<p>ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ, ಜೇಕ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಾಗೂ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳಾದ. ಕ್ವಿಂಡನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ರೆಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಜೇಮಿ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಗಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಬೌಲರ್ಗಳಾದ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾಣ, ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>