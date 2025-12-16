<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಮೂಲಬೆಲೆ ₹ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ 31 ವರ್ಷದ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಸದ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಂಬರ್ 1 ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲಬೆಲೆಗೆ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾದರು. </p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 38 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಢಪಿ, 36 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 53 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7.37 ಎಕಾನಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಖರೀದಿಸಿದ RCB.IPL ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>