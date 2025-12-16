ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಖರೀದಿಸಿದ RCB

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:09 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸೀಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್‌
IPL ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸೀಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ
ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ
RCBIPL auctionTeam IndiaIPLRoyal Challengers BangaloreIPL auction 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT