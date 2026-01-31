ಸುಚೇತಾ...ಸುನೇತ್ರಾ: ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳಿವರು..

<blockquote>ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1963ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೇಗೆರಿದ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.\r\n\r\n</blockquote>.<p>1963ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತ 18 ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 8 ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ, ರಾಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಭಟ್ಟಲ್ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು 1963 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿ.ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ 3ನೇ ಮಹಿಳಾ ಸಿಎಂ. ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಿಧನರಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು.</p> <p>ಇನ್ನು ಅದೇ ರಾಜ್ಯ (ತಮಿಳುನಾಡು) ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ವಿ.ಎನ್. ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದ (23 ದಿನಗಳು) ಮಹಿಳಾ ಸಿಎಂ </p><p>ದೆಹಲಿಯ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾರತದ ಹಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.</p><h2>ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು </h2> <ul><li><p>ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ\t </p></li><li><p> ನಂದಿನಿ ಸತ್ಪತಿ –ಒಡಿಶಾ</p></li><li><p> ಶಶಿಕಲಾ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ – ಗೋವಾ\t </p></li><li><p> ಅನ್ವಾರಾ ತೈಮೂರ್– ಅಸ್ಸಾಂ</p></li><li><p>ವಿ.ಎನ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್– ತಮಿಳುನಾಡು</p></li><li><p>ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ –ತಮಿಳುನಾಡು</p></li><li><p> ಮಾಯಾವತಿ– ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ\t </p></li><li><p> ರಾಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಭಟ್ಟಾಲ್ – ಪಂಜಾಬ್</p></li><li><p>ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ–ಬಿಹಾರ\t </p></li><li><p> ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್– ದೆಹಲಿ</p></li><li><p>ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್– ದೆಹಲಿ</p></li><li><p> ಉಮಾ ಭಾರತಿ– ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ</p></li><li><p> ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೇ –ರಾಜಸ್ಥಾನ</p></li><li><p> ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ – ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ\t</p></li><li><p> ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್– ಗುಜರಾತ್</p></li><li><p>ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ –ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ </p></li><li><p>ಅತಿಶಿ–ದೆಹಲಿ</p></li><li><p>ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ –ದೆಹಲಿ</p></li></ul><h2>ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು</h2><ul><li><p>ರಾಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಭಟ್ಟಲ್ – ಪಂಜಾಬ್ (ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸಿಎಂ 1996)</p></li><li><p>ಜಮುನಾ ದೇವಿ –ಮಧ್ಯಪ್ರಧೇಶ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿದಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ –5 ವರ್ಷ 7 ದಿನ ) </p></li><li><p>ಪಮುಲಾ ಪುಷ್ಪಾ ಶ್ರೀವಾಣಿ –ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ </p></li><li><p>ರೇಣು ದೇವಿ–ಬಿಹಾರ</p></li><li><p>ಕಮಲಾ ಬೇನಿವಾಲ್ – ರಾಜಸ್ಥಾನ</p></li><li><p>ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ (ಹಾಲಿ) -ರಾಜಸ್ಥಾನ \t </p></li><li><p>ಪ್ರವತಿ ಪರಿದಾ (ಹಾಲಿ) ಒಡಿಶಾ </p></li><li><p>ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ (ಹಾಲಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ</p></li></ul>.ಸುನೇತ್ರಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಶರದ್ ಪವಾರ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>