ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ: ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು

ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:18 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:18 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು 
ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
Narendra ModiRahul GandhiMallikarjuna kharge

