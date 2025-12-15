ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ
Published 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ವೃಷಭ
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ. ಹೊಸದಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.
1 hour ago
ಮಿಥುನ
ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯೇ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
1 hour ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ಸಿಂಹ
ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿರಿ.
1 hour ago
ಕನ್ಯಾ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ . ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
1 hour ago
ತುಲಾ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಕನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗುವುದು. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.
1 hour ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು.
1 hour ago
ಧನು
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪುಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯು ಹೋಗಬಹುದು.
1 hour ago
ಮಕರ
ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಯೋಗ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರ ಮಾತಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
1 hour ago
ಕುಂಭ
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವುದು ಲೇಸು.
1 hour ago
ಮೀನ
ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ವಾಲಲಿದೆ.
1 hour ago
