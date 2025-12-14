19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತ ಯುವಪಡೆಗೆ ಮಣಿದ ಪಾಕ್

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ದೀಪೇಶ್ ದೇವೆಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಯುವ ತಂಡವು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಎಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುವ ಬಳಗದ ಎದುರು ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (85; 88ಎ, 4X12, 6X1) ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ (46; 46ಎ, 4X2, 6X3) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಯುವಪಡೆಯು 46.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್ ಅವರು ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿ, ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರು. </p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು 150 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ದೀಪೇಶ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಕ್ ಅವರು ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಪಾಕ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 49 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<h2>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </h2><p><strong>ಭಾರತ:</strong> 46.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 240 (ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 38, ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ 85, ಅಭಿಗ್ಯಾನ ಕುಂದು 22, ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಾಣ್ 46, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್ 67ಕ್ಕೆ3, ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್ 42ಕ್ಕೆ3, ನಿಕಾಬ್ ಶಫೀಕ್ 38ಕ್ಕೆ2) </p> <p><strong>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ:</strong> 41.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 (ಉಸ್ಮಾನ್ ಖನ್ 16, ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ 23, ಹುಝೈಫಾ ಅಹಸಾನ್ 70, ಕಿಶನಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ 33ಕ್ಕೆ2, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ 16ಕ್ಕೆ3, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ 33ಕ್ಕೆ3) ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕೆ 90 ರನ್ ಜಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>