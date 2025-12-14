IND vs SA: ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ; ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಾವಣೆ

<p><strong>ಧರ್ಮಶಾಲಾ:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ಆಗಿದ್ದು, 3ನೇ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಿಬ್ಬನಿಯ ಕಾರಣ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್, ಬೂಮ್ರಾ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ಕುಲದೀಪ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ 3 ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. </p><p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯು 1–1ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.</p>.IND vs SA 3rd T20: ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ‘ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್‘ ಹೀಗಿದೆ..