Squash World Cup 2025: ಭಾರತದ ಮುಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಭಾರತ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ತಂಡವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಇಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3–0ಯಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಈವರೆಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೋಷ್ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 3-1 (7-3, 2-7, 7-5, 7-1) ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೀ ಕಾ ಯೀ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕವಿಜೇತ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ 3-0 (7-1, 7-4, 7-4) ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲಾವು ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 3-0 (7-2, 7-2, 7-5) ರಿಂದ 31ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಟೊಮಾಟೊ ಹೊ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. </p>