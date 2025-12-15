IPL Auction: ಐಪಿಎಲ್‌ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರಿವರು

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಡಿ.16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. </p><p>ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 359 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರಿದೆ. ₹ 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಭಾರತದ ಟಿ–20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ , ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಐಪಿಎಲ್ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು </h2><h3>ಐಪಿಎಲ್ 1ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2008 </p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ)</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹9.5 ಕೋಟಿ</p>.<h3><strong>ಐಪಿಎಲ್ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ</strong> </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2009</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ / ಆಂಡ್ರಿವ್ ಫ್ಲಿಂಟಾಪ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು / ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹9.8 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2010</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಶೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕಿರನ್ ಫೋಲಾರ್ಡ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ / ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹4.8 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2011</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹14.9 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2012</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ </p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹12.8 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2013</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹6.3 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2014</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹14 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2015 </p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹16 ಕೋಟಿ</p>.<h3><strong>ಐಪಿಎಲ್ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿ</strong> </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2016</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹9.5 ಕೋಟಿ</p>.<h3><strong>ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ</strong> </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2017</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹14.5 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2018</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹12.5 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2019</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕತ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹8.4 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2020</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹15.5 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2021</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹16.25 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2022</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹15.25 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 16ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2023</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹18.5 ಕೋಟಿ</p>.<h3><strong>ಐಪಿಎಲ್ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ</strong> </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2024</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹24.75 ಕೋಟಿ</p>.<h3>ಐಪಿಎಲ್ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿ </h3><p><strong>ವರ್ಷ:</strong> 2025</p><p><strong>ಆಟಗಾರ:</strong> ರಿಷಭ್ ಪಂತ್</p><p><strong>ತಂಡ:</strong> ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೆಂಟ್ಸ್</p><p><strong>ಬೆಲೆ:</strong> ₹27 ಕೋಟಿ</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿ.16) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ .IPL Auction: ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು? 