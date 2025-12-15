IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿ.16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. </p><p>ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1390 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 246 ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ 113 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 359 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರಿದೆ. </p>.IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು?.<p>ಹತ್ತು ತಂಡಗಳ ಬಳಿ ₹237.55 ಕೋಟಿಯಿದ್ದು, 77 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. 31 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡವು 8 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>2 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಆಟಗಾರರಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. </p>.IPL 2026 Auction: ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.IPL 2026 Auction:ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿವರು.<h3><strong>ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:</strong> </h3><p>ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿ.16) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.IPL Auction: ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.<h2><strong>ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..</strong></h2>.IPL ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲೂ RTM ಬಳಸಬಹುದಾ? ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿ.<h3><strong>ತಂಡ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ)</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 6 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 2 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹16.40 ಕೋಟಿ </p>.IPL| 8 ಆಟಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆ, 17 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ RCB: ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ.<h3><strong>ತಂಡ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್(ಸಿಎಸ್ಕೆ)</strong></h3><p>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು: 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಮಂದಿ</p><p>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು: 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ</p><p>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ: ₹43.40 ಕೋಟಿ</p>.IPL Trade 2026: ಸಂಜು–ಜಡೇಜ ಸೇರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಿನಿಮಯಗಳಿವು.IPL Auction- ಗ್ರೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ CSK, KKR ಕಣ್ಣು.<h3><strong>ತಂಡ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 3 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹21.80 ಕೋಟಿ</p>.IPL Auction|ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ: ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್.<h3><strong>ತಂಡ: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮಂದಿ </p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹12.9 ಕೋಟಿ</p>.ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್: IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿಗರು.<h3><strong>ತಂಡ: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್(ಕೆಕೆಆರ್)</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 2 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಮಂದಿ </p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 6 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹64.30 ಕೋಟಿ</p>.ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ CSK ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ RCB: ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ?.<h3><strong>ತಂಡ: ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್(ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ)</strong> </h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ</strong>: ₹22.95 ಕೋಟಿ </p>.ಭಾರತೀಯ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ IPL ಹರಾಜಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಟ್ರಿ: ಹೇಗೆ...? .IPL 2026 | ನಗದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಲಖನೌ ಸೇರಿದ ಶಮಿ: ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ ಹೀಗಿದೆ.<h3><strong>ತಂಡ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 7 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 1 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹2.75 ಕೋಟಿ </p>.IPL Auction| 350 ಆಟಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ: ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ.<h3><strong>ತಂಡ: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</strong> </h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 6 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 2 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹11.5 ಕೋಟಿ </p>.IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರಿವರು.RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ IPL ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವಿಲ್ಲ–DKS.<h3><strong>ತಂಡ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 7 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 1 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹16.05 ಕೋಟಿ</p>.IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ.<h3><strong>ತಂಡ: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್</strong></h3><p><strong>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 6 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು:</strong> 2 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಮಂದಿ</p><p><strong>ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣ:</strong> ₹25.50 ಕೋಟಿ</p>.IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಮುಂದಿನ ಆವೃತಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್.IPL 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಡೇಜ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಂಜು; ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅದಲು–ಬದಲು.IPL 2026 | ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಆಡಲಿರುವ ಧೋನಿ: ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.IPL Auction 2026: ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬೌಲಿಂಗ್; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>