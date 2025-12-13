<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿ.16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೂಡಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೂ ಶನಿವಾರ(ಡಿ.13) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸ್ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ 30 ವರ್ಷದ ಹೂಡಾ, ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆಯೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಯೇ ಆಡಿದ್ದರು. </p><p>ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಾ, ರಣಜಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಹಾಗೂ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಪರ 10 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 21 ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಹೂಡಾ, ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹75 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೂಡ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. </p>.ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧ: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ .ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳ ನೆನಪಿಸಿದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಗಲಾಟೆ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಗಲಭೆ...ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇವರು...IPL 2026 Auction:ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿವರು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>