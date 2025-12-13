<p><strong>ಕಟಕ್:</strong> ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡ ಮತ್ತು ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವಾ ಅವರು ಒಡಿಶಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 100 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉನ್ನತಿ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 18–21, 21–16, 21–16 ರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಸ್ನಿಮ್ ಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>2023ರ ಅಬುದಾಭಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉನ್ನತಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಟದ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಇಶಾರಾಣಿ 18–21, 21–7, 21–7 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ತನ್ವಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು 21–19, 8–21, 21–18 ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ರೋನಕ್ ಚೌಹನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಸ್.ಕಣಪುರಂ– ಆರ್.ಉತವಸೂರ್ಯನ್ ಅವರು 16–21, 19–21 ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಡೇಜನ್ ಫೆರ್ಡಿನನ್ಸ್ಯ – ಬಿ.ವರ್ದನಾ (ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ) ಜೋಡಿಯೆದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಆಟಗಾರರು ನೇರ ಆಟಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>