ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ 40 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಿದ ಪುಟಿನ್:ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಷರೀಫ್

<p><strong>ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್:</strong> ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾದ್ಲಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ಗಾಗಿ 40 ನಿಮಿಷ ಕಾದರೂ, ಅನುಮತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ, ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಷರೀಫ್ ನಡುವೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಲಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಷರೀಪ್ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಕಾಯ್ದರು. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಎರ್ಡೋಗನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಇದರಿಂದ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಷರೀಫ್, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಎರ್ಡೋಗನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಯು ಪುಟಿನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ, ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p>.ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾ; ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿಡಿ.IPL 2026 Auction:ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿವರು.