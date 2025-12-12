<p><strong>ವೆಲಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ (38ಕ್ಕೆ5) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 128 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಿದ್ದ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು 10 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಮೌಂಟ್ ಮಾಂಗಾನೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong>: </p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 205 ಮತ್ತು 46.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 128 (ಕವೆಮ್ ಹಾಜ್ 35, ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ 25; ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ 38ಕ್ಕೆ5, ಮೈಕೆಲ್ ರೇ 45ಕ್ಕೆ3); ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 9ಕ್ಕೆ278 ಡಿ. ಮತ್ತು 10 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ 57 (ಡೆವಾನ್ ಕಾನ್ವೆ ಔಟಾಗದೇ 28).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>