ಚುರುಮುರಿ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭಜನೆ!

<p>‘ಲೇ ತೆಪರ, ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ? ಏನಂತತಿ ನಿಮ್ ಟೀವಿ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p><p>‘ಸುದ್ದಿನಾ? ಎಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು’ ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.</p><p>‘ಲೇಯ್, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಏನಂದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗಳು ಏನಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ...’ </p><p>‘ಅದೇ... ಎಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು...’</p><p>‘ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ?’ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕೊಕ್ಕೆ.</p><p>‘ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು...’</p><p>‘ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ?’</p><p>‘ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡೋದು...’</p><p>‘ಅಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಣ?’</p><p>‘ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕುರ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು...’</p><p>‘ಲೇಯ್, ಎಲ್ಲದ್ಕೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀರೋ, ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ?’</p><p>‘ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂಗೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು...’</p><p>‘ಥೋ... ಇವನ ಕತೆ ಇಷ್ಟೆ. ಮಂಜಮ್ಮ ನೀ ಹೇಳು, ನಿಮ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನಂತತಿ?’ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p><p>‘ನಮ್ದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್... ಒಂದು ದೇಶ, ಒಬ್ಬನೇ ನಾಯಕ...’</p><p>‘ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಮಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದು ಆರು ಬಾಗಿಲಾಗಿದಾವೆ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇಳಿಸಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ ‘ಇಳಿಸೋ’ ಆಂದೋಲನ ಶುರು ಆಗೇತಿ?’</p><p>‘ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು...’</p><p>‘ಓ... ನಿಮ್ದೂ ಅದೇ ಭಜನೇನಾ? ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ ನಿಂದೇನೋ ಕತೆ?’</p><p>‘ಅವುಂದೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು...’ ಎಂದ ಕೊಟ್ರೇಶಿ.</p><p>‘ಏನು? ಗುಡ್ಡೆಗೂ ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡಾ? ಯಾರು?’</p><p>‘ಇನ್ಯಾರು, ಅವನೆಂಡ್ತಿ. ಇನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಪೆ, ದಿಂಬು ಆಚೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿರು...’</p><p>ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಮಾತಿನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗಾಯಿತು. ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ತೇಲಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>