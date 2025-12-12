2026ರ ಜ.19 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯುಸಿಐ 2.2 ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್

<p><strong>ಪುಣೆ:</strong> ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯುಸಿಐ 2.2 ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ – 2026 ಪುರುಷರ ಎಲೈಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ 2026ರ ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ 28 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. </p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. </p><p>ಭಾರತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಎ’ ಹಾಗೂ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ’ ಎಂಬ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.</p><p>437 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ರೋಡ್ ರೇಸ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ ಇನ್-ಚಾರ್ಜ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ದುಡಿ, ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂಡಗಳು ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಯುಸಿಐ) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h3><strong>ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ 2026 ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು</strong> </h3><p><strong>ಹಂತ 1:</strong> ಮುಲ್ಶಿ–ಮವಾಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ — 91.8 ಕಿ.ಮೀ</p><p><strong>ಹಂತ 2:</strong> ಮರಾಠಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ — 109.15 ಕಿ.ಮೀ</p><p><strong>ಹಂತ 3:</strong> ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಗೇಟ್ವೇ — 137.07 ಕಿ.ಮೀ</p><p><strong>ಹಂತ 4:</strong> ಪುಣೆ ಪ್ರೈಡ್ ಲೂಪ್ — 99.15 ಕಿ.ಮೀ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>