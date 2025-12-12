<p><strong>ಕಟಕ್</strong>: ಭಾರತದ ಶಟ್ಲರ್ಗಳಾದ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ, ತಸ್ನಿಮ್ ಮಿರ್, ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವ, ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ರೌನಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಒಡಿಶಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ 100 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಿರಣ್ 21-11, 21-17ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೌನಕ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರೌನಕ್ ಅವರು 21-19, 22-20ರಿಂದ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶಂಕರ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ 49 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 21-9, 22-20ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ತಾನ್ಯಾ ಹೇಮಂತ್ 21-18, 21-17 ರಿಂದ ತನ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ತಾನ್ಯಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶದ ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪೋರ್ನ್ಪಿಚಾ ಚೊಯೀಕಿವಾಂಗ್ (ಮಲೇಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಇಶಾರಾಣಿ ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21-16, 21-14ರಿಂದ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖರ್ಬ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಉನ್ನತಿ 21-16, 21-15ರಿಂದ ಅನುಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಸ್ನಿಮ್ ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ತಸ್ನಿಮ್ 21-19, 21-6ರಿಂದ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತೈವಾನ್ನ ತುಂಗ್ ಸಿಯೊ-ಟಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>