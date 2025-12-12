ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು| ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್; ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಂಬಲ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:08 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು | ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು | ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ
ಬೆಂಗಳೂರು | ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ
sportsTennis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT