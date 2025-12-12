<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್ನ (WTL) ಭಾರತ ಸೀಸನ್ಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾಲುದಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದೆ.</p><p>ಡಬ್ಲುಟಿಎಲ್ನ ಈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಈಸಿ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದೆ. ಕೋರಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಯಪಾಲಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಡನ್ಲಾಪ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p><p>ಸಂಪರ್ಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಎಸಿಟಿ ಫೈಬರ್ನೆಟ್, ರೇಡಿಯೋ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ರೆಡ್ ಎಫ್.ಎಮ್ ಇರಲಿದೆ. </p><p>ಎಕ್ಸ್ಆರ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪರೇಲ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡಾ. ಉಮೇದ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಎನ್ಚಾಂಟ್ಎಕ್ಸ್ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕಿ ಹೇಮಾಲಿ ಶರ್ಮ ‘ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪಾಲುದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಲೀಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿ.17ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ದೊರೆಯಲಿವೆ. </p>.ಬೆಂಗಳೂರು | ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>