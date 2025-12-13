ಚುರುಮುರಿ | ಗೋ ಗೋ ಇಂಡಿ–ಗೋ!

<p>‘ಒಂದೊಂದ್ ಕಿತ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪಂಪು ವಡ್ದು, ಆನಿವರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಗೋ... ಅಂದ್ರೂ ಮುಂದಕ್ಕೇ ಓಗಕಿಲ್ಲ ಕಣ್ಲಾ’ ಎಂದು ಸಿಬಿರೆಬ್ಬಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p><p>‘ಊ ಕಣ್ಲಾ, ಇಂಡಿಗೊ ತರ ಆರಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಟ ಇಡಿದು ಬಂಡೆ ಅಂಗೆ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ತದೆ’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p><p>‘ಕೈ ಕತೆ ಅಂಗೇ ಆಗದೆ. ರಾಜೀವಣ್ಣನೇ ಪೈಲಟ್ ಆದ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ಇಮಾನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಒಡ್ದು ಇಂಡಿ–ಗೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಗಾಗದೆ’.</p><p>‘ಆರ್ದೇ ಇರೋ ಇಮಾನಗಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರೆ ಶಾನೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತದೆ. ಅವನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೊ ಅಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು’.</p><p>‘ರಾಕೆಟ್ಗಳ್ಗೆ ಇದ್ದಂಗೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಆರಾಡ್ದೇ ಕೆಟ್ ಗುಜರಿ ಇಡ್ದೋವಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಯ್ತದಲ್ಲ...’</p><p>‘ವೂ, ಅದೇ ಲಾಂಚಿಂಗು, ಲಂಚಿಂಗು, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಫಂಡಿಂಗು ಸ್ಟೇಷನ್’.</p><p>‘ಕೈ ಪಾಲಿಗೆ ಕರುನಾಡೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇಂತಾ ಕಡೆನೇ ಇಮಾನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬುಟ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ’ ಮಾಲಿಂಗ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಿದ.</p><p>‘ಊ ಕಣ್ಲಾ, ಇಂಡಿಗೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಯ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದೋರ ಈಗೋ ಫೈಟ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುದ್ರೆ ಯಾಪಾರ ಸುರುವಾದ್ರೆ ‘ಹಿಂದೆ–ಗೋ’, ‘ಹಿಂಡಿ–ಗೋ’, ‘ಹುಂಡಿ–ಗೋ!’ ಕುದುರೆಗಳು ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸಿಕ್ ಕಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮೇಯಕ್ ಶುರುಮಾಡ್ತವೆ’ ಎಂದು ಗುದ್ಲಿಂಗ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ.</p><p>‘ಸಾರಥಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗವ್ರೆ, ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಭೈರತಿ ಅಣ್ಣೋರು ಯೋಳಿಲ್ವಾ?’</p><p>‘ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲಾ, ‘ಕ್ವೀನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್’ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದೇ ಇರೋಗಂಟ ರಾಜಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ಆಕುದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಲಾ’ ಎಂದು ಪರ್ಮೇಶಿ ಕಟುಸತ್ಯ ಹೇಳುವವನಂತೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ .</p><p>ಪರ್ಮೇಶಿಯ ನಗೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>