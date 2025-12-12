ಐಸಿಸಿ ಜತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ: ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ (ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಜತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬರಲು ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ, ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲು ಇತರ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2024–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು 3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ಕೊಟ್ಟು ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>