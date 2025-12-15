IPL Auction- ಗ್ರೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ CSK, KKR ಕಣ್ಣು

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಾಳೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 16) ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. </p><p>10 ತಂಡಗಳ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು ₹237.55 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 77 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇವಲ ₹2.75 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹64.30 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ಹಾಗೂ ₹43.40 ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಾದ ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಪೇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವರುಗಳು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.IPL Auction| 350 ಆಟಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ: ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ.ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ CSK ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ RCB: ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ?.<p>ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಆಡಿರುವ 29 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 704 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ದುಬಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹23.75 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. </p><p><strong>ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ 18 ಕೋಟಿ?</strong> </p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯಾದರೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ₹18 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನ ‘ಗರಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ’ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ₹18 ಕೋಟಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹27 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ (ಆರ್ಟಿಎಂ) ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಡಿ ಕಾಕ್ಗೂ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ</strong></p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>