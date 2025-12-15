ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

1000 ರನ್, 100 ವಿಕೆಟ್; ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:57 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL 2026 Auction: ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
IPL 2026 Auction: ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐಪಿಎಲ್‌ ವೇಳೆಯೇ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆ: ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ನಖ್ವಿ
ಐಪಿಎಲ್‌ ವೇಳೆಯೇ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆ: ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ನಖ್ವಿ
CricketHardik Pandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT