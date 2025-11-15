IPL 2026 | ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಡೇಜ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಂಜು

<p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ₹ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರು ₹ 2.4 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗಾಗಿ ಜಡೇಜಾ ಹಾಗೂ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಲಖನೌ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ ಸೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನೊಂದಿಗೆ ₹ 10 ಕೋಟಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಯಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆಯನ್ನು ₹ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ₹ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿತಿಶ್ ರಾಣ ಅವರನ್ನು ₹ 4.2 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದನೋವನ್ ಫೆರಾರ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ₹ 1 ಕೋಟಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>